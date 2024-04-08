Цей білий Camaro був абсолютно новим на момент ДТП й встиг проїхати лише 483 км. Аварію, в яку потрапило авто, справді можна назвати неймовірною.

Річ у тім, що на дах Chevrolet, який був припаркований в дилерському центрі, приземлився Nissan 350Z, який злетів зі швидкісного мосту. Парковка знаходилась неподалік автомагістралі. Власник спорткара залишив його там, адже готував авто до продажу. Проте, як виявилось згодом, його Camaro чекала трагічна історія.

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Після аварії білий спорткар виглядав ніби зім’ята бляшанка: дах, крила та двері були зігнуті, вікна - розбиті, а в салоні спрацювали подушки безпеки. Хоч в це й важко повірити, але вже за декілька місяців він був відновлений майстрами та проданий за ціною нового авто.

Незабаром фотографії та відео відреставрованого Camaro з’явились в мережі. На кадрах автівка справді виглядає так, ніби щойно зійшла з конвеєра. Користувачі почали залишати коментарі, що експлуатувати такий автомобіль небезпечно.

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Цей Chevrolet Camaro є одним з 1292 екземплярів Z/28, випущених у 2015 році. Спорткар оснащений 500-сильним V8 LS7 об’ємом 7,0 літра, що працює з шестиступеневою механічною КПП. Версія Z/28 має алюмінієвий педальний вузол, салон з чорною шкірою та кондиціонером, гальма Brembo та колеса 19-го розміру.

Цікаво, що продавець, який розмістив оголошення про продаж цього авто, попросив за нього 96 745 доларів та навіть не вказав, що спорткар був в ДТП. Як повідомляється, новий власник цього Camaro вже знайшовся й, напевно, він знав усю історію автівки.