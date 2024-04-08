Этот белый Camaro был абсолютно новым на момент ДТП и успел проехать всего 483 км. Аварию, в которую попало авто, действительно можно назвать невероятной.

Дело в том, что на крышу Chevrolet, который был припаркован в дилерском центре, приземлился Nissan 350Z, который слетел со скоростного моста. Парковка находилась неподалеку автомагистрали. Владелец спорткара оставил его там, ведь готовил авто к продаже. Однако, как оказалось впоследствии, его Camaro ждала трагическая история.

Читайте также: Ford Mustang пробил дыру в частном доме: фото

После аварии белый спорткар выглядел будто смятая жестянка: крыша, крылья и двери были согнуты, окна - разбиты, а в салоне сработали подушки безопасности. Хотя в это и трудно поверить, но уже через несколько месяцев он был восстановлен мастерами и продан по цене нового авто.

Вскоре фотографии и видео отреставрированного Camaro появились в сети. На кадрах машина действительно выглядит так, будто только что сошла с конвейера. Пользователи начали оставлять комментарии, что эксплуатировать такой автомобиль опасно.

Также интересно: Водитель Chevrolet Camaro в Киеве насобирал штрафов на 58 тысяч гривен за раз

Этот Chevrolet Camaro является одним из 1292 экземпляров Z/28, выпущенных в 2015 году. Спорткар оснащен 500-сильным V8 LS7 объемом 7,0 литра, работающим с шестиступенчатой механической КПП. Версия Z/28 имеет алюминиевый педальный узел, салон с черной кожей и кондиционером, тормоза Brembo и колеса 19-го размера.

Интересно, что продавец, который разместил объявление о продаже этого авто, попросил за него 96 745 долларов и даже не указал, что спорткар был в ДТП. Как сообщается, новый владелец этого Camaro уже нашелся и, наверное, он знал всю историю машины.