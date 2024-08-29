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Chevrolet почне продавати електричні фургони, які раніше були під іншим брендом

Chevrolet розширює свій портфель електромобілів комерційними фургонами, оскільки GM оголосила про перехід електрофургонів BrightDrop під бренд Chevrolet.
Електрофургони BrightDrop тепер продаватимуться під брендом Chevrolet - Auto24

ФОТО: BrightDro|

Електрофургони BrightDrop й надалі вироблятимуть у Канаді, а продаватимуть по мережі Chevrolet

Валентин Ожго
logo31 серпня, 17:30
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Відтепер Chevrolet буде продавати електрофургони Brightdrop GM, використовуючи власну мережу автосалонів. Про таке сповістив electrek.co.

Очікується, що це не тільки збільшить продажі, але й стане прямим викликом конкурентам Ford, Rivian та іншим у сфері електричних фургонів.

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BrightDrop був запущений у січні 2021 року як окремий бренд General Motors, орієнтований на комерційні електромобілі. У 2023 році компанія була інтегрована в GM Envolve. Тепер він буде продаватися під патронатом Chevrolet.

Бренд має два електрофургони, моделі 400 і 600, якими вже користуються великі транспортні компанії. З поміж них – FedEx, Ryder і DHL.

Електричний фургон BrightDrop у корпоративній лівреї FedEx. Фото: BrightDrop

GM вважає, що електромобілі продаватимуться краще під маркою Chevrolet. У заяві GM у четвер сказано:

"Додавання електричних фургонів BrightDrop до розширюваного портфоліо Chevrolet EV надасть клієнтам BrightDrop доступ до однієї з найбільших і найрозгалуженіших комерційних мереж продажу та обслуговування в галузі та розширить можливості для розвитку бренду".

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Електричні фургони тепер будуть відомі як Chevrolet 400 і 600. Віцепрезидент Chevrolet Скотт Белл сказав, що, додавши Brightdrop до модельного ряду, "ми поєднуємо передову технологію електромобілів із надійністю та широкою доступністю, які може запропонувати лише Chevrolet".

GM буде й надалі виготовляти комерційні електричні фургони на своєму складальному заводі CAMI в Інгерсоллі, Онтаріо.

Оголошення про злиття з’явилося після того, як Ford оприлюднив плани випустити новий електричний просунутий комерційний фургон у 2026 році. Ford уже має найбільш продаваний фургон у США – Transit і E-Transit. У другому кварталі Ford Transit і E-Series разом становили половину сегмента повнорозмірних комерційних фургонів у США.

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Ford продав 6301 фургон E-Transit протягом перших шести місяців року, що на 116% більше, ніж у 2023 році. Для порівняння, GM продав 746 електричних фургонів BrightDrop до червня 2024 року. Ситуація найближчим часом зміниться, але посунути Ford нове злиття брендів поки не спроможне.

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