Chevrolet начнет продавать электрические фургоны, которые ранее были под другим брендом

Отныне Chevrolet будет продавать электрофургоны Brightdrop GM, используя собственную сеть автосалонов. О таком известил electrek.co.

Ожидается, что это не только увеличит продажи, но и станет прямым вызовом конкурентам Ford, Rivian и другим в сфере электрических фургонов.

Читайте также Представлен Chevrolet Corvette ZR1 2025 Chevrolet Corvette ZR1 2025

BrightDrop был запущен в январе 2021 года как отдельный бренд General Motors, ориентированный на коммерческие электромобили. В 2023 году компания была интегрирована в GM Envolve. Теперь он будет продаваться под патронатом Chevrolet.

Бренд имеет два электрофургона, модели 400 и 600, которыми уже пользуются крупные транспортные компании. Среди них – FedEx, Ryder и DHL.

Электрический фургон BrightDrop в корпоративной ливрее FedEx. Фото: BrightDrop

GM считает, что электромобили будут продаваться лучше под маркой Chevrolet. В заявлении GM в четверг сказано:

"Добавление электрических фургонов BrightDrop к расширяющемуся портфолио Chevrolet EV предоставит клиентам BrightDrop доступ к одной из крупнейших и наиболее разветвленных коммерческих сетей продаж и обслуживания в отрасли и расширит возможности для развития бренда".

Читайте также Уничтоженный Chevrolet Camaro восстановили и продали по цене нового автомобиля

Электрические фургоны теперь будут известны как Chevrolet 400 и 600. Вице-президент Chevrolet Скотт Белл сказал, что, добавив Brightdrop к модельному ряду, "мы сочетаем передовую технологию электромобилей с надежностью и широкой доступностью, которые может предложить только Chevrolet".

GM будет и в дальнейшем производить коммерческие электрические фургоны на своем сборочном заводе CAMI в Ингерсолли, Онтарио.

Объявление о слиянии появилось после того, как Ford обнародовал планы выпустить новый электрический продвинутый коммерческий фургон в 2026 году. Ford уже имеет самый продаваемый фургон в США – Transit и E-Transit. Во втором квартале Ford Transit и E-Series вместе составляли половину сегмента полноразмерных коммерческих фургонов в США.

Читайте также Водитель Chevrolet Camaro в Киеве насобирал штрафов на 58 000 гривен за раз

Ford продал 6301 фургон E-Transit в течение первых шести месяцев года, что на 116% больше, чем в 2023 году. Для сравнения, GM продал 746 электрических фургонов BrightDrop до июня 2024 года. Ситуация в ближайшее время изменится, но подвинуть Ford новое слияние брендов пока не способно.