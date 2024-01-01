Chevrolet Silverado EV получил новую версию

Как передает Carscoops, Chevrolet не предоставил никаких визуальных изменений для Silverado EV 2025 года, а лишь ограничился расширением его модельного ряда. Новая комплектация LT среднего уровня, может быть оснащена батареей Max Range, которая предоставляет грузовику запас хода до 792 км.

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Этот уровень оснащения является гораздо более выгодным, учитывая, что стоимость LT составляет 75 195 долларов, что на 14 200 долларов меньше топового уровня RST. Модель отличается передним бампером, подсвеченной эмблемой и 18-дюймовыми алюминиевыми колесными дисками.

Автопроизводитель не раскрыл всех деталей, но сообщил что в салоне пикап получил 11,3-дюймовую цифровую панель приборов и 17,7-дюймовую информационно-развлекательную систему.

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Автомобиль оснащен двумя электромоторами общей мощностью в 654 лошадиных сил и 1036 Нм крутящего момента. В версии с батареей Extended Range, авто может проехать 657 км на одном заряде. В то же время батарея варианта Standard Range позволяет преодолеть до 679 км.