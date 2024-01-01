Что больше всего раздражает водителей грузовиков: исследование

Следует уточнить, что в 93% таких случаев дальнобойщикам для избежания столкновения приходилось экстренно тормозить и останавливаться именно из-за действий другого участника дорожного движения. Об этом сообщает 40ton.net.

Здесь есть одна досадная статистика, болезненная для перевозчика, грузоотправителя и грузополучателя. Для 42% водителей аварийная остановка привела к повреждению автомобиля или груза.

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Вторым наиболее раздражающим явлением оказалось то, что водители легковушек обгоняли грузовик, а затем значительно снижали скорость.

Третье место заняли водители, которые двигались по трассе со скоростью ниже 80 км/ч – ползут, а не едут. На четвертом месте оказались автолюбители, которые не пользуются указателями поворота на перекрестках с круговым движением.

Завершает ТОП-5 типичных нарушений, на которые обращают внимание дальнобойщики, люди, которые пользуются телефоном и поэтому не сосредотачиваются на вождении. Они на пятом месте.