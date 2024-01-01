Що найбільше дратує водіїв вантажівок: дослідження

Слід уточнити, що у 93% таких випадків далекобійникам для уникнення зіткнення доводилося екстрено гальмувати й зупинятися саме через дії іншого учасника дорожнього руху. Про це повідомляє 40ton.net.

Тут є одна прикра статистика, боляча для перевізника, вантажовідправника та вантажоотримувача. Для 42% водіїв аварійна зупинка призвела до пошкодження автомобіля або вантажу.

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Другим найбільш дратівним явищем виявилося те, що водії легковиків обганяли вантажівку, а потім значно знижували швидкість.

Третє місце посіли водії, які рухалися трасою зі швидкістю нижче 80 км/год – повзуть, а не їдуть. На четвертому місці опинилися керманичі, які не користуються покажчиками повороту на перехрестях з круговим рухом.

Завершує ТОП-5 типових порушень, на які звертають увагу далекобійники, люди, які користуються телефоном і тому не зосереджуються на водінні. Вони на п’ятому місці.