В Минюсте, которому подчинена исполнительная служба, дали некоторые пояснения. Дело поступает в исполнительную службу, которая блокирует все счета и может наложить арест на другое имущество.

В последнее время стала распространяться практика, когда полиция направляет госисполнителям постановление о наложении штрафа за нарушение ПДД, и в итоге блокируются вся сумма на карте или даже все счета вероятного нарушителя.

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Человек же узнает о том, что у него есть штраф, уже постфактум, когда сталкивается с невозможностью воспользоваться своей банковской картой (далеко не все автовладельцы регулярно пользуются приложением Минцифры “Дия”). Возникает логичный вопрос – каким образом заплатить штраф, если все деньги заблокированы?

“Нарушители” отмечают, что на их счету были средства больше суммы штрафа, поэтому неясно, на каком основании налагается арест сразу на все средства. Некоторые госисполнители неофициально поясняют, что указывают в обращении к банку на необходимости наложить арест на всю сумму, поскольку “точно не знают, есть ли у должника средства”.

В Минюсте подчеркнули, что государственный исполнитель может инициировать арест только конкретной суммы средств, а не всех средств (счетов). “Арест денежных средств, находящихся на счетах должника, осуществляется государственным исполнителем в порядке, определенном законодательством. Проанализировав вынесенные государственными исполнителями постановления об аресте денежных средств, установлено, что исполнители в таких постановлениях, а именно в их резолютивних частях, указывают конкретную сумму средств, которая подлежит аресту, в пределах суммы взыскания с учетом исполнительного сбора и затрат исполнительного производства”, – подчеркнули в Министерстве юстиции.

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Стоит отметить, что обжалование штрафа в суде, как правило, не останавливает процедуру исполнительного производства. Поэтому здесь должникам стоит быть вдвойне внимательными.

Дело в том, что постановление о штрафе за нарушение ПДД вступает в законную силу после вручения лицу или получения почтового уведомления о вручении, либо об отказе в его получении, или возвращения почтового отправления с отметкой о невручении. То есть исполнитель в данном случае получит документ, который вступил в законную силу, даже если постановление патрульной полиции обжалуется в судебном порядке. КАС ВС высказал свою позицию относительно подобной категории споров в постановлении по делу № 580/1547/19 от 19 сентября 2019 года.