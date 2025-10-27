Что будет, если водитель откажется пройти тест на опьянение

В интервью РБК-Украина первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал об ответственности которая ждет водителей за отказ пройти тест на состояние опьянения.

Расскажите подробнее об алгоритме, который используется, когда пьяный водитель отказывается проходить драгер. Мы такое кучу раз видели с теми же депутатами.

Давайте не будем политизировать вопрос, отвечаю без контекста депутатов. Потому что на самом деле мы фиксируем более 150 тысяч случаев в год управления в состоянии опьянения. На самом деле есть статья 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Первая часть статьи говорит о совершении такого правонарушения впервые в течение года, вторая – второй раз, соответственно, третья часть – о совершении того же самого нарушения в третий раз.

Если говорить о самом порядке осмотра на состояние опьянения, то это происходит следующим образом – если полицейский останавливает автомобиль, видит признаки алкогольного опьянения, а этих признаков шесть – например, дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски кожного покрова лица, запах алкоголя из ротовой полости и так далее.

Тогда полицейский должен обязательно предложить лицу пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте с помощью драгера. Водитель может пройти этот осмотр или отказаться от его прохождения на месте и проехать в учреждение здравоохранения. Патрульные полицейские доставляют такое лицо в больницу, где непосредственно медицинский работник делает осмотр.

Если же лицо отказывается и от прохождения на месте, и от прохождения в больнице, то есть отказывается от осмотра в целом, это отдельный состав правонарушения, отдельная диспозиция статьи 130. То есть в этом случае водитель привлекается к ответственности не за то, что управлял в состоянии опьянения, а за то, что отказался от осмотра. Ответственность аналогичная. То есть штраф такой же и лишение права управления.

Более того. Некоторые люди думают, что можно этот осмотр на состояние опьянения пройти позже. По процедуре и по нормативно-правовым актам освидетельствование проводится в присутствии полицейских, не позднее чем в течение двух часов с момента выявления оснований для его проведения. То есть осмотр, осуществлен позже, не в пределах направления и без полицейского, это осмотр, который не имеет значения для дела.