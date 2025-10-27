Що буде, якщо водій відмовиться пройти тест на спʼяніння

В інтерв’ю РБК-Україна перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів про відповідальність яка чекає на водіїв за відмову пройти тест на спʼяніння за допомогою приладу Drager.

Розкажіть детальніше про алгоритм, який використовується, коли п'яний водій відмовляється проходити драгер. Ми таке купу разів бачили з тими ж депутатами.

Давайте не будемо політизувати питання, відповідаю без контексту депутатів. Тому що насправді ми фіксуємо понад 150 тисяч випадків в рік керування у стані сп'яніння. Насправді є стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Перша частина статті говорить про вчинення такого правопорушення вперше протягом року, друга – вдруге, відповідно, третя частина – про скоєння того ж самого порушення втретє.

Якщо говорити про сам порядок огляду на стан сп'яніння, то це відбувається наступним чином – якщо поліцейський зупиняє автомобіль, вбачає ознаки алкогольного сп'яніння, а цих ознак шість – наприклад, тремтіння пальців рук, різка зміна забарвлення шкірного покрову обличчя, запах алкоголю з ротової порожнини і так далі.

Тоді поліцейський повинен обов’язково запропонувати особі пройти огляд на стан сп'яніння на місці за допомогою драгера. Водій може пройти цей огляд або відмовитись від його проходження на місці і проїхати до закладу охорони здоров'я. Патрульні поліцейські доставляють таку особу у лікарню, де безпосередньо медичний працівник робить огляд.

Якщо ж особа відмовляється і від проходження на місці, і від проходження в лікарні, тобто відмовляється від огляду загалом, це окремий склад правопорушення, окрема диспозиція статті 130. Тобто в цьому випадку водій притягується до відповідальності не за те, що керував у стані сп'яніння, а за те, що відмовився від огляду. Відповідальність аналогічна. Тобто штраф такий самий і позбавлення права керування.

Більше того. Деякі люди думають, що можна цей огляд на стан сп'яніння пройти пізніше. По процедурі і по нормативно-правовим актам огляд проводиться в присутності поліцейських, не пізніше ніж протягом двох годин з моменту виявлення підстав для його проведення. Тобто огляд, здійснений пізніше, не в межах направлення і без поліцейського, це огляд, який не має значення для справи.