Сколько времени понадобится мотору, чтобы выйти из строя, если вместо смазки залита Кола? Авторы одного из украинских ютуб-каналов реши это выяснить.

Настолько ли критично, чтобы в работающем моторе было само масло? Может быть, подойдет и другая жидкая субстанция? Ребята с канала DreamCar.ua решили провести эксперимент и все выяснить.

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"Мы слили все масло с абсолютно рабочего мотора, залили полностью нужный объем кока-колой, запустили двигатель и поехали кататься", – пишут авторы видео.

Для тех, кому лень смотреть видео – расскажем тут. Через 5 минут и 44 секунды работы на высоких оборотах и под нагрузкой в двигателе оборвало шатун.