Скільки часу знадобиться мотору щоб вийти з ладу, якщо замість мастила залита Кола? Автори одного з українських ютуб-каналів виріши це з’ясувати.

Чи настільки критично, щоб в працюючому моторі було саме масло? Можливо, підійде і інша рідка субстанція? Хлопці з каналу DreamCar.ua вирішили провести експеримент і все з’ясувати.

Читайте також: Вибрики локдауну: у Києві кортеж з Rolls-Royce опинився в МакДрайві

"Ми злили все масло з абсолютно робочого мотора, залили повністю потрібний обсяг кока-колою, запустили двигун і поїхали кататися", - пишуть автори відео.

Для тих, кому ліньки дивитись відео – розповімо одразу. Через 5 хвилин та 44 секунди роботи на високих обертах та під навантаженням у двигуні обірвало шатун.