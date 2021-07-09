Киевской таможней в сотрудничестве с СБУ выявлены и зафиксированы попытки ввоза из США в адрес жительниц Харьковщины двух автомобилей по заниженной в разы стоимости.

Владелица Porsche Macan Turbo скрыла от таможенников, что приобрела автомобиль 2019 года выпуска за 41 250 долларов США, заявив в таможенном оформлении этот автомобиль стоимостью в 16 200 долларов США.

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А владелица Mercedes-Benz CLS 450 скрыла, что приобрела автомобиль 2018 года выпуска за 31 тысячу долларов США, заявив его в таможенном оформлении по стоимости в 14 100 долларов США.

При сравнении имеющейся в таможне информации предоставленным к таможенному оформлению автомобилей документами, установлен ряд существенных различий.

Так, в реальности автомобили проданные на аукционе в США одной компании, а в договорах купли-продажи, которые предъявлены гражданами, указана совсем другая компанию, которая вообще не фигурировала на аукционе.

Соответственно, отличалась и стоимость автомобилей. По данным аукциона, окончательная стоимость, по которой был продан Porsche – 41 250 долларов США, а Mercedes-Benz – 31 тысячи долларов США.

Кроме того, в данном таможенникам коносаменте абсурдно значилось, что передача права собственности на Porsche состоялась через месяц после загрузки его на судно и отправки в Украину для определенного заранее покупателя.

Таким образом, обе гражданки пытались ввезти в Украину автомобили для собственного пользования по документам, полученным незаконным путем.

По данным фактам Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, санкциями которой предусмотрено наложение штрафа в размере 100% стоимости автомобиля и его конфискации.

Оба автомобиля изъяты до вынесения судом решения по делам.