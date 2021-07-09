Київською митницею у співпраці з СБУ виявлено та зафіксовано спроби ввезення зі США на адресу мешканок Харківщини двох авто за заниженою в рази вартістю.

Власниця Porsche Macan Turbo приховала від митників, що придбала автомобіль 2019 року виготовлення за 41 250 доларів США, заявивши до митного оформлення цей автомобіль вартістю 16 200 доларів США.

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А власниця Mercedes-Benz CLS 450 приховала, що придбала автомобіль 2018 року виготовлення за 31 000 доларів США, заявивши його до митного оформлення за вартістю 14 100 доларів США.

При порівнянні наявної в митниці інформації з наданими до митного оформлення автомобілів документами, встановлено ряд суттєвих розбіжностей.

Так, в реальності авто продані на аукціоні в США одній компанії, а в договорах купівлі-продажу, які пред’явлені громадянами, зазначено зовсім іншу компанію, що взагалі не фігурувала на аукціоні.

Відповідно, різнилася і вартість автомобілів. За даними аукціону, остаточна вартість, за якою був проданий Porsche - 41 250 доларів США, а Mercedes-Benz - 31 000 доларів США.

Крім того, в наданому митникам коносаменті абсурдно значилося, що передача права власності на Porsche відбулася через місяць після завантаження його на судно та відправлення в Україну для визначеного заздалегідь покупця.

Таким чином, обидві громадянки намагалися ввезти в Україну автомобілі для власного користування за документами, одержаними незаконним шляхом.

За даними фактами Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, санкціями якої передбачено накладення штрафу у розмірі 100% вартості автомобіля та його конфіскацію.

Обидва автомобілі вилучено до винесення судом рішення у справах.