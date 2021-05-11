При сохранении нынешней динамики продаж в этом году будет продано больше 100 тыс. новых авто, что не покорялось рынку с 2013 года.

Украинцы зарегистрировали в апреле рекордное количество новых автомобилей за последние 8 лет. Несмотря на строгие карантинные ограничения, которые действовали в прошлом месяце в большинстве регионов страны, автокомпаниям удалось продать около 10 тыс. машин, что на 11% больше, чем в марте, и примерно столько же, сколько в апреле 2014-го.

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Причину такого большого роста, необъяснимого с точки зрения экономической ситуации в стране, часть экспертов видят в отложенном спросе и изменении поведения покупателей, которые смирились с тем, что коронакризис закончится еще не скоро.

Свою роль сыграли и значительные скидки, предоставленные рядом ведущих брендов в первом квартале этого года. При этом существенная доля в росте продаж пришлась на авто ценовой категории выше средней – так, укрепила свое лидерство Toyota, которая оторвалась от более бюджетного бренда Renault. Увеличили продажи и премиальные марки.

Аналитики прогнозируют сохранение положительной динамики и выход на среднемесячный уровень в 10 тыс. авто, которые продаются по результатам первой половины этого года.

Если же уровень реализации не снизится и дальше, то отечественный авторынок в 2021 году наконец преодолеет планку в 100 тыс. новых легковых машин – к ней, между тем, с 2014 года не удавалось даже приблизиться.

Что произошло в апреле с рынком

В первые два месяца 2021 года показатели реализации новых автомобилей не были выдающимися – согласно данным ассоциации "Укравтопром", в январе первичную регистрацию прошли 5,7 тыс. новых авто, в феврале – 6,3 тыс.

Не удивительно, что эта статистика уступала аналогичным месяцам 2020 года, когда в Украине еще не было карантина. После его первого введения в марте прошлого года продажи просели на 10% по сравнению с февралем.

В апреле 2020-го и вовсе произошел 40% обвал продаж относительно марта – тогда украинцы зарегистрировали лишь 3,6 тыс. новых легковых ТС.

Этим, говорят в "Укравтопроме", и объясняется сравнительно высокая статистика зарегистрированных авто в марте и апреле уже этого года. На эффект низкой базы сравнения также указал руководитель проекта "Авто24" Сергей Матусяк.

"Прошлой весной карантин вводился впервые, и были закрыты Сервисные центры. Сейчас же они работали, а автосалоны получили возможность регистрировать автомобили напрямую, без их участия", – объяснил Матусяк.

Также следует отметить, что, по данным "Укравтопрома", в этом марте украинцы зарегистрировали 9 тыс. легковых автомобилей, что значительно выше и показателей того же месяца 2019 года (7,3 тыс. авто).

Сергей Матусяк, впрочем, считает преждевременными выводы о начале восстановления рынка на основании этих результатов. Он отметил, что данная статистика отражает именно первичную регистрацию, а не сам момент продажи машины.

"Скорее всего, дилеры брендов, которые отличились существенным ростом в апреле, просто завезли в страну и передали покупателям ранее заказанные машины. А в статистике вышел рост", – предположил эксперт.

Более оптимистичные причины повышения статистики назвал директор Auto-consulting Олег Омельницкий. По его мнению, экономических предпосылок для этого практически не было – единственным таким фактором, вероятно, могло стать государственное финансирование дорожного строительства.

"Соответственно, подрядчики тоже начали получать прибыль, которую аккумулировали в автомобили", – предположил Омельницкий.

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Основным же обстоятельством для увеличения продаж стал накопленный в предыдущие периоды отложенный спрос на авто. Раньше он не реализовывался, так как люди ждали более благополучных времен для расходования денег.

"В этом году первые два месяца тоже были довольно депрессивными – вводился локдаун, было не совсем понятно, что будет происходить дальше. Но психологический барьер был пройден в марте и особенно в апреле, когда стало понятно, что коронакризис – надолго, и нужно жить сегодняшним днем", – говорит Омельницкий.

С этим мнением согласен и директор Всеукраинской акции "Авто года" Андрей Волощенко. Помимо изменения потребительской модели поведения, среди возможных причин увеличения продаж он также назвал освобождение средств на покупку авто за счет невозможности путешествовать.

Однако главным фактором, который определил скачок реализации, стали большие скидки, уверен эксперт.

Феномен Тойоты и большие дисконты

Среди брендов-лидеров по количеству проданных автомобилей в прошлом месяце стала южнокорейская Kia, которая увеличила показатели за март на 28%, до 830 зарегистрированных машин.

Третью строчку в рейтинге самых популярных автокомпаний в Украине ей обеспечил кроссовер Kia Sportage, который стал самой продаваемой моделью легковых авто в апреле из 640 зарегистрированных машин.

Андрей Волощенко объясняет, что переместиться с третьей на первую позицию корейскому кроссоверу помогла скидка в €600, установленная дилерами.

"Модель скоро будет заменена новой генерацией, поэтому логично, что сейчас ее активно распродают", – добавил Волощенко.

Скидочные предложения стали залогом популярности и других автомобилей, добавляет эксперт. По его словам, самым показательным примером стал еще один кроссовер – Volkswagen Touareg, выгода от приобретения которого на данный момент составляет от 180 до 500 тыс. грн в зависимости от комплектации.

"Такие дисконты перетянули Touareg с задворок – семидесятого места – на седьмую позицию продаж", – объяснил руководитель акции "Авто года" Волощенко.

Впрочем, только скидками можно объяснить популярность более дорогих марок машин. Так, японская Toyota в трех из первых четырех месяцев 2021 года занимала лидерство на рынке, обгоняя самый популярный в Украине автобренд 2020 года – компанию Renault.

Однако если к апрелю их показатели продаж были практически одинаковыми, то в прошлом месяце японцы оторвались от французов, продав на 400 автомобилей больше (1 618 против 1 215).

Как объясняет Волощенко, в апреле успех Toyota обеспечило совпадение нескольких факторов. Среди них выход обновленного седана Camry, дебют плагин-гибридного RAV4, а также выход на рынок гибридного кроссовера Highlander.

"Но такой рост – это все равно что-то феноменальное. Марка продает многие и при этом совсем недешевые модели", – констатирует Волощенко.

Омельницкий в свою очередь отметил, что лидерство на рынке для Toyota не является большой неожиданностью – в прошлом году японский бренд, в жесткой конкуренции с Renault, занял вторую позицию в списке самых популярных в Украине.

Отметим, что кроссовер RAV4, стоимостью от 702 тыс. грн, и вовсе стал самой продаваемой машиной в 2020 году в Украине (5 689 единиц).

Омельницкий также обратил внимание на рост продаж немецкого BMW (который занял девятое место самых продаваемых брендов по итогам апреля), а также других премиальных игроков рынка: например, по данным Укравтопрома, увеличили реализацию в прошлом месяце Mercedes, Audi, Lexus, Jaguar, Porsche .

"Однако такая же ситуация у премиальных брендов была и год назад. Тот же BMW входил в топ-6 в отдельные месяцы", – указал эксперт.

Покорят планку в 100 тысяч

В 2013 году украинцы приобрели более 200 тыс. автомобилей, но в 2014 году рынок обвалился на 54%, до 92,5 тыс. реализованных машин.

Самым неудачным с точки зрения продаж позже стал 2015 год (46 тыс. авто), после которого началось постепенное восстановление рынка.

Однако даже в 2019 году ему не удалось достичь результата 2014 года – продажи остановились на отметке в 89,4 тыс. новых "легковушек", купленных украинцами.

Коронакризис, между тем, снова подкосил динамику восстановления рынка, который просел относительно 2019 года на 3%, до 86 тыс. автомобилей.

Однако старт 2021 года подает надежду на преодоление рубежа в 100 тыс. авто к его итогам.

Олег Омельницкий, указывая, что из-за меньшего количества рабочих дней в мае показатели продаж немного снизятся, прогнозирует, что по итогам первой половины этого года среднемесячное значение реализованных новых "легковушек" составит 10 тыс. авто.

"Если в дальнейшем не произойдет никаких катаклизмов и валютных колебаний, есть вероятность, что мы преодолеем барьер в 100 тыс. авто", – считает Омельницкий.

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Однако, по мнению Андрея Волощенко, уверенно предсказать, перешагнет ли рынок этот показатель, пока нельзя. С одной стороны, для нового локдауна и изменения курса гривны еще остается достаточно времени во второй половине текущего года.

С другой, рост продаж в основной части брендов, который наблюдался в начале года, подкреплен не экономическими предпосылками, а ситуативными решениями компаний – на них же долгосрочная позитивная динамика опираться не может.

"Чтобы автомобили продавались регулярно и прогнозируемо в рост, для этого должны быть какие-то предпосылки: низкие процентные ставки по кредитам, рост экономики и т.д. На одних скидках и хайпе это не может работать", – подытожил Волощенко.