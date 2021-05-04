В апреле украинцы приобрели и поставили на учет немного больше 10 тыс. новых легковых авто или почти втрое больше, чем годом ранее.

Такой значительный апрельский рост регистраций новых авто объясняется исключительно низкой базой сравнения, причиной которой являются жесткие карантинные ограничения, действовавшие в Украине в прошлом году. Относительно предыдущего месяца текущего года спрос на новые авто увеличился на 11 процентов.

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Лидерскую позицию на рынке заняла японская марка Toyota, продажи автомобилей которой в годовом исчислении возросли почти в четыре раза – до 1618 шт. На второе место опустилась Renault – 1215 регистраций. Рост спроса на автомобили этой французской марки оказался не столь значительным как у конкурентов – "всего" 58 процентов. С более чем трехкратным ростом продаж относительно апреля прошлого года третью позицию сохранила за собой Kia – 830 ед. Четвертый результат показала Skoda – 616 новых авто (+242%). Завершает пятерку марок-лидеров апреля с более чем 9-кратным ростом продаж – Volkswagen, в зачете которого 482 зарегистрированных авто.

Бестселлером месяца стал KIA Sportage – 640 новых автомобилей этой модели пополнили в апреле украинский автопарк. Всего с начала года на украинском рынке было зарегистрировано 31,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30% больше чем за аналогичный период прошлого года.