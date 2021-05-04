У квітні українці придбали і поставили на облік трохи більше 10 тис. нових легкових авто або майже втричі більше, ніж роком раніше.

Таке значне квітневе зростання реєстрацій нових авто пояснюється виключно низькою базою порівняння, причиною якої є жорсткі карантинні обмеження, що діяли в Україні торік. Відносно попереднього місяця поточного року попит на нові авто збільшився на 11 відсотків.

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Лідерську позицію на ринку зайняла японська марка Toyota, продажі автомобілів якої в річному обчисленні зрослі майже вчетверо – до 1618 шт. На друге місце опустилася Renault – 1215 реєстрацій. Зростання попиту на автомобілі цієї французької марки виявилось не таким значним як у конкурентів – “всього” 58 відсотків. З більш ніж триразовим зростанням продажів відносно квітня минулого року третю позицію зберегла за собою Kia – 830 од. Четвертий результат продемонструвала Skoda – 616 нових авто (+242%). Завершує п’ятірку марок-лідерів квітня з більш ніж 9-кратним зростанням продажів – Volkswagen, у заліку якого 482 зареєстрованих авто.

Бестселером місяця став KIA Sportage – 640 нових автомобілів цієї моделі поповнили у квітні український автопарк. Всього з початку року на українському ринку було зареєстровано 31,1 тис. нових легкових автомобілів, що на 30% більше ніж за аналогічний період минулого року.