Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ.

Информация об остановке поставок бензина А-95 в Украину из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий для импорта топлива. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

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По его словам, меры по лицензированию импорта по оперативной информации связаны с торговыми ограничениями которые накладывались ранее.

"Новости по бензину по оперативной информации связаны с технологическими процессами на производстве белорусского производителя и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси. Политика по диверсификации поставок будет ужесточена. Но пока не поддавайтесь панике", – сообщил Качка.

"Конечно появление таких новостей в один день питает конспирологические теории, но на этот раз стоит держаться рационального понимания ситуации. Просьба ко всем – не связывать все события в кучу", – написал чиновник.