Новина про зупинку поставок бензину А-95 з Білорусі не матиме довгострокових наслідків для імпорту палива з РБ.

Інформація про зупинку поставок бензину А-95 в Україну з Білорусі не матиме довгострокових наслідків для імпорту палива. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка.

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За його словами, заходи з ліцензування імпорту за оперативною інформацією пов'язані з торговельними обмеженнями які накладалися раніше.

"Новини щодо бензину за оперативною інформацією пов‘язані з технологічним процесами на виробництві білорускього виробника і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі. Політика щодо диверсифікації постачань буде посилена. Але поки не піддавайтеся паніці", - повідомив Качка.

"Звісно поява таких новин в один день живить конспірологічні теорії, але цього разу варто триматися раціонального розуміння ситуації. Прохання всіх - не зв‘язувати всі події до купи", - написав чиновник.