Как предотвратить развитие коррозии в автомобиле: автовладельцам стоит обращать внимание на несколько факторов.

Эти правила помогут предотвратить появление ржавчины на кузовах машин. Об основных ошибках автомобилистов, приводящих к развитию коррозии, известно давно. Любое транспортное средство со временем начинает ржаветь, однако многие водители ускоряют этот процесс.

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Почти все современные автомобили имеют надежную защиту от коррозии. Причем с ржавчиной справились и китайские компании, которые еще несколько лет назад имели дурную славу в отношении антикоррозийных покрытий. Некоторые из них не так давно начали использовать действенные методы обработки кузова, в том числе гальваническую оцинковку.

Несмотря на желание продлить срок службы своих машин, многие автовладельцы сами провоцируют образование ржавчины. В первую очередь на коррозию влияет неправильная и нерегулярная мойка кузова, а также непрофессиональные антикоррозийные средства. Особенно эти фактор нужно учитывать в зимний период из-за большого количества реагентов на дорогах.

Кроме того, на образование ржавчины влияет климат, в котором эксплуатируется транспортное средство. Например, в регионах с повышенной влажностью автовладельцам необходимо вовремя устранять повреждения лакокрасочного покрытия, что может привести к развитию коррозии.

Одним из самых удивительных методов предотвращения коррозии является профессиональная выполненная антикоррозийная обработка. Делать эту процедуру нужно если модель плохо защищена от коррозии с завода, или была в ДТП и заводской антикор был нарушен.