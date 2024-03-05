Як запобігти розвитку корозії в автомобілі: автовласникам варто звертати увагу на кілька факторів.

Ці правила допоможуть запобігти появі іржі на кузовах машин. Про основні помилки автомобілістів, що призводять до розвитку корозії, відомо давно. Будь-який транспортний засіб з часом починає іржавіти, проте багато водіїв прискорюють цей процес.

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Майже всі сучасні автомобілі мають надійний захист від корозії. Причому з іржею впоралися і китайські компанії, які ще кілька років тому мали погану славу щодо антикорозійних покриттів. Деякі з них не так давно почали використовувати дієві методи обробки кузова, у тому числі гальванічну оцинковку.

Незважаючи на бажання продовжити термін служби своїх машин, багато автовласників самі провокують утворення іржі. В першу чергу на корозію впливає неправильне та нерегулярне миття кузова, а також непрофесійні антикорозійні засоби. Особливо ці фактор потрібно враховувати в зимовий період через велику кількість реагентів на дорогах.

Крім того, на утворення іржі впливає клімат, в якому експлуатується транспортний засіб. Наприклад, у регіонах з підвищеною вологістю автовласникам необхідно вчасно усувати пошкодження лакофарбового покриття, що може призвести до розвитку корозії.

Одним з найдивніших методів запобігання корозії є професійна виконана антикорозійна обробка. Робити цю процедуру потрібно якщо модель погано захищена від корозії з заводу, або була у ДТП і заводський антикор був порушений.