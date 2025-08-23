Что делать, если попал в ДТП за границей

Правила дорожного движения в каждой стране свои, но большинство государств-участников системы “Зеленая карта” придерживаются унифицированных норм Венской конвенции. А значит, алгоритм действий в случае ДТП за рубежом будет схож с украинским. Некоторые ключевые советы от МТСБУ:

Оцените ситуацию относительно возможности оформить ДТП самостоятельно:

Если обошлось без травм и повреждения авто незначительные - можно оформить Европротокол (только на бумаге, электронная версия за рубежом не действует). Это распространенный инструмент оформления ДТП в других странах.

Если есть пострадавшие - вызывайте полицию и скорую по номеру 112.

Фиксируйте все:

Сделайте фото/видео места ДТП, повреждений, номеров авто.

Запишите данные другого водителя, свидетелей, номер полиса и название страховой компании.

Сфотографируйте все оформленные на месте документы.

Обменяйтесь данными:

Если вы виновник - предоставьте данные своего сертификата “Зеленая карта”.

Если потерпевший - требуйте данные полиса виновника и чтобы он сообщил свою страховую.

Как можно быстрее необходимо сообщить страховую компанию, с которой оформлен страховой сертификат “Зеленая карта”, о ДТП и действовать по ее инструкциям.