Что делать, если попал в ДТП за границей

ДТП за рубежом – ситуация не из приятных. В таком случае следует придерживаться определенных правил. Иногда можно оформить аварию даже без полиции.
Зафиксируйте повреждения на фото или видео

Правила дорожного движения в каждой стране свои, но большинство государств-участников системы “Зеленая карта” придерживаются унифицированных норм Венской конвенции. А значит, алгоритм действий в случае ДТП за рубежом будет схож с украинским. Некоторые ключевые советы от МТСБУ:

Оцените ситуацию относительно возможности оформить ДТП самостоятельно:

  • Если обошлось без травм и повреждения авто незначительные - можно оформить Европротокол (только на бумаге, электронная версия за рубежом не действует). Это распространенный инструмент оформления ДТП в других странах.
  • Если есть пострадавшие - вызывайте полицию и скорую по номеру 112.

Фиксируйте все:

  • Сделайте фото/видео места ДТП, повреждений, номеров авто.
  • Запишите данные другого водителя, свидетелей, номер полиса и название страховой компании.
  • Сфотографируйте все оформленные на месте документы.

Обменяйтесь данными:

  • Если вы виновник - предоставьте данные своего сертификата “Зеленая карта”.
  • Если потерпевший - требуйте данные полиса виновника и чтобы он сообщил свою страховую.

Как можно быстрее необходимо сообщить страховую компанию, с которой оформлен страховой сертификат “Зеленая карта”, о ДТП и действовать по ее инструкциям.

