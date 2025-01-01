Названы главные причины ДТП в 2025 году

По данным патрульной полиции, с января по июнь в Украине в результате ДТП погибли 1 367 человек, из них 69 детей, и были травмированы 13 895 человек, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом 2024 количество ДТП с погибшими и/или травмированными почти не изменилось - 11194 случая.

Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения безопасной скорости движения (751 человек). Второй причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (95 человек). На третьем месте этой печальной статистики - переход пешеходов в неустановленном месте (67 человек).

По нынешней статистике наибольшее количество ДТП случается между 16 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.