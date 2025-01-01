Названо головні причини ДТП у 2025 році

За даними патрульної поліції, з січня по червень в Україні внаслідок ДТП загинули 1 367 осіб, з них 69 дітей, та було травмовано 13 895 людей, повідомляє Укравтопром.

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Порівняно з аналогічним періодом 2024 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась - 11194 випадки.

Найчастіше у ДТП гинули через перевищення безпечної швидкості руху (751 особа). Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (95 осіб). На третьому місці цієї сумної статистики - перехід пішоходів у невстановленому місці (67 осіб).

За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.