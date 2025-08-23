Укр
Що робити, якщо потрапив у ДТП за кордоном

ДТП за кордоном – ситуація не з приємних. У такому випадку варто дотримуватись певних правил. Іноді можна оформити аварію навіть без поліції.
Зафіксуйте пошкодження на фото чи відео

Євген Гудущан
23 серпня, 13:19
Правила дорожнього руху в кожній країні свої, але більшість держав-учасниць системи “Зелена картка” дотримуються уніфікованих норм Віденської конвенції. А отже, алгоритм дій у разі ДТП за кордоном буде схожий з українським. Деякі ключові поради від МТСБУ:

Оцініть ситуацію щодо можливості оформити ДТП самостійно:

  • Якщо обійшлося без травм і пошкодження авто незначні — можна оформити Європротокол (лише на папері, електронна версія за кордоном не діє). Це поширений інструмент оформлення ДТП в інших країнах.
  • Якщо є постраждалі — викликайте поліцію та швидку за номером 112.

Фіксуйте все:

  • Зробіть фото/відео місця ДТП, пошкоджень, номерів авто.
  • Запишіть дані іншого водія, свідків, номер полісу та назву страхової компанії.
  • Сфотографуйте всі оформлені на місці документи.

Обміняйтеся даними:

  • Якщо ви винуватець — надайте дані свого сертифіката “Зелена картка”.
  • Якщо потерпілий — вимагайте дані полісу винуватця та щоб він повідомив свою страхову.

Якнайшвидше необхідно повідомити страхову компанію, з якою оформлений страховий сертифікат “Зелена картка”, про ДТП та діяти за її інструкціями.

