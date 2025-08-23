Що робити, якщо потрапив у ДТП за кордоном

Правила дорожнього руху в кожній країні свої, але більшість держав-учасниць системи “Зелена картка” дотримуються уніфікованих норм Віденської конвенції. А отже, алгоритм дій у разі ДТП за кордоном буде схожий з українським. Деякі ключові поради від МТСБУ:

Читайте також: Названо головні причини ДТП у 2025 році

Оцініть ситуацію щодо можливості оформити ДТП самостійно:

Якщо обійшлося без травм і пошкодження авто незначні — можна оформити Європротокол (лише на папері, електронна версія за кордоном не діє). Це поширений інструмент оформлення ДТП в інших країнах.

Якщо є постраждалі — викликайте поліцію та швидку за номером 112.

Фіксуйте все:

Зробіть фото/відео місця ДТП, пошкоджень, номерів авто.

Запишіть дані іншого водія, свідків, номер полісу та назву страхової компанії.

Сфотографуйте всі оформлені на місці документи.

Обміняйтеся даними:

Якщо ви винуватець — надайте дані свого сертифіката “Зелена картка”.

Якщо потерпілий — вимагайте дані полісу винуватця та щоб він повідомив свою страхову.

Якнайшвидше необхідно повідомити страхову компанію, з якою оформлений страховий сертифікат “Зелена картка”, про ДТП та діяти за її інструкціями.