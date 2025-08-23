Що робити, якщо потрапив у ДТП за кордоном

ФОТО: Freepik|
Зафіксуйте пошкодження на фото чи відео
Посилання скопійовано!
Правила дорожнього руху в кожній країні свої, але більшість держав-учасниць системи “Зелена картка” дотримуються уніфікованих норм Віденської конвенції. А отже, алгоритм дій у разі ДТП за кордоном буде схожий з українським. Деякі ключові поради від МТСБУ:
Читайте також: Названо головні причини ДТП у 2025 році
Оцініть ситуацію щодо можливості оформити ДТП самостійно:
- Якщо обійшлося без травм і пошкодження авто незначні — можна оформити Європротокол (лише на папері, електронна версія за кордоном не діє). Це поширений інструмент оформлення ДТП в інших країнах.
- Якщо є постраждалі — викликайте поліцію та швидку за номером 112.
Фіксуйте все:
- Зробіть фото/відео місця ДТП, пошкоджень, номерів авто.
- Запишіть дані іншого водія, свідків, номер полісу та назву страхової компанії.
- Сфотографуйте всі оформлені на місці документи.
Обміняйтеся даними:
- Якщо ви винуватець — надайте дані свого сертифіката “Зелена картка”.
- Якщо потерпілий — вимагайте дані полісу винуватця та щоб він повідомив свою страхову.
Якнайшвидше необхідно повідомити страхову компанію, з якою оформлений страховий сертифікат “Зелена картка”, про ДТП та діяти за її інструкціями.