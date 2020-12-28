Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства не всегда отражаются в приложении "Дия". Но эту ситуацию можно предотвратить.

Чтобы документы отображались в "Дии", возможно, нужно пройти верификацию в кабинете водителя, и отправить файл с изображением обеих сторон документа в формате *.jpg в сервисный центр МВД для обработки.

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Алгоритм действий следующий:

  • авторизоваться в кабинете водителя
  • заполнить все поля необходимыми данными
  • скачать файл с изображением обеих сторон документа в формате .jpg
  • послать электронное заявление в сервисный центр МВД для обработки.

Администраторы обработают запросы и если все в порядке, документы должны появиться в Электронном кабинете водителя и "Дии".