Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства не всегда отражаются в приложении "Дия". Но эту ситуацию можно предотвратить.
Чтобы документы отображались в "Дии", возможно, нужно пройти верификацию в кабинете водителя, и отправить файл с изображением обеих сторон документа в формате *.jpg в сервисный центр МВД для обработки.
Читайте также: Электронные водительские документы будут действовать по крайней мере еще год
Алгоритм действий следующий:
- авторизоваться в кабинете водителя
- заполнить все поля необходимыми данными
- скачать файл с изображением обеих сторон документа в формате .jpg
- послать электронное заявление в сервисный центр МВД для обработки.
Администраторы обработают запросы и если все в порядке, документы должны появиться в Электронном кабинете водителя и "Дии".