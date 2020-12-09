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Кабинет министров Украины продлил реализацию проекта по внедрению электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства до 29 ноября 2021 года.

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Соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 9 декабря. Согласно тексту пояснительной записки, в соответствии с постановлением принятым в 2019 году экспериментальный проект в рамках которого э-водительское удостоверение и э-свидетельство о регистрации можно предъявлять полицейским вместо физических копий документов должен длиться до 29 ноября 2020 года.

Поскольку в соответствии с действующим законодательством Кабмин имеет право внедрять эксперименты в сферах своей ответственности не более чем в течение двух лет, проект по электронным удостоверениям водителя может быть продлен до 29 ноября 2021 года.

Таким образом украинские водители и в дальнейшем смогут предъявлять электронные удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства в течение 10 месяцев следующего года.