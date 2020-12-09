Показувати документи через додаток "Дія" можна буде протягом майже усього наступного року

Кабінет міністрів України продовжив реалізацію проекту з запровадження електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу до 29 листопада 2021 року.

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Відповідну постанову уряд схвалив на засіданні 9 грудня. Згідно з текстом пояснювальної записки, відповідно до постанови прийнятої у 2019 році експериментальний проект в рамках якого е-посвідчення водія та е-свідоцтво про реєстрацію можна пред’являти поліцейським замість фізичних копій документів мав тривати до 29 листопада 2020 року.

Оскільки згідно з чинним законодавством Кабмін має право впроваджувати експерименти в сферах своєї відповідальності не довше ніж протягом двох років, проект з е-посвідченнями водія може бути продовжено до 29 листопада 2021 року.

Таким чином українські водії і надалі зможуть пред’являти електронні посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу протягом 10 місяців наступного року.