Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не завжди відображаються у додатку "Дія". Та цій ситуації можна зарадити.
Аби документи відображались у “Дії”, можливо, потрібно пройти верифікацію у кабінеті водія, та надіслати файл з зображенням обох сторін документу у форматі *.jpg до сервісного центру МВС для обробки.
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Алгоритм дій наступний:
- авторизуватись у кабінеті водія
- заповнити всі поля необхідними даними
- завантажити файл із зображенням обох сторін документу у форматі .jpg
- надіслати електронну заяву до сервісного центру МВС для обробки.
Адміністратори опрацюють запити і якщо все гаразд, документи повинні з’явитися в Електронному кабінеті водія та “Дії”.