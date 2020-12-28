Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не завжди відображаються у додатку "Дія". Та цій ситуації можна зарадити.

Аби документи відображались у “Дії”, можливо, потрібно пройти верифікацію у кабінеті водія, та надіслати файл з зображенням обох сторін документу у форматі *.jpg до сервісного центру МВС для обробки.

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Алгоритм дій наступний:

авторизуватись у кабінеті водія

заповнити всі поля необхідними даними

завантажити файл із зображенням обох сторін документу у форматі .jpg

надіслати електронну заяву до сервісного центру МВС для обробки.

Адміністратори опрацюють запити і якщо все гаразд, документи повинні з’явитися в Електронному кабінеті водія та “Дії”.