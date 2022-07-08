ДТП заграницей – очень неприятное происшествие, неправильное обращение в котором может привести к нежелательным последствиям.

ДТП заграницей – это достаточно напряженный случай, который требует знания своих прав и обязанностей во время дорожного инцидента. В МСТБУ рассказали что следует делать, если попали в такую передрягу.

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В случае ДТП за рубежом рекомендуется: