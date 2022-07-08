ДТП заграницей – очень неприятное происшествие, неправильное обращение в котором может привести к нежелательным последствиям.
ДТП заграницей – это достаточно напряженный случай, который требует знания своих прав и обязанностей во время дорожного инцидента. В МСТБУ рассказали что следует делать, если попали в такую передрягу.
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В случае ДТП за рубежом рекомендуется:
- Вызвать полицию (не покидать место ДТП до ее приезда) и при необходимости другие службы. Если в результате ДТП нет травмированных (погибших) людей и/или значительного повреждения имущества (в т. ч. транспортных средств) участников ДТП, то возможно оформление сообщения о дорожно-транспортном происшествии (европротоколе).
- После принятия мер безопасности всех участников дорожного движения, при технической возможности: сфотографировать место ДТП, повреждения всех транспортных средств (иного поврежденного имущества), зафиксировав координаты места ДТП (данные геолокации) или сделать видеозапись с места ДТП.
- Записать данные других участников ДТП: П. И. П. водителя, его водительское удостоверение, контактный телефон, название страховой компании и номер полиса, записать информацию о свидетелях и их контактные данные.
- Не подписывать никаких документов смысл, которых Вам непонятен, но если этого не избежать, укажите на украинском языке, что Вы не понимаете содержания документа и языка которым он составлен.
- Сфотографировать, при технической возможности, все документы, которые были оформлены на месте ДТП (справка полиции, Европротокол и т. п).
- Если, по вашему мнению, вы являетесь виновником ДТП, предоставьте второму участнику сведения о вашем договоре международного страхования «Зеленая карта».
- Если, по вашему мнению, вы являетесь потерпевшим в ДТП, настаивайте, чтобы виновник предоставил вам копию своего договора страхования (или информацию о нем) и сообщил своему страховщику о происшествии с места ДТП по телефону.
- Если по ситуации очевидно, что Вы потерпевший – не предоставляйте никому, кроме сотрудников полиции, копии Вашего договора международного страхования «Зеленая карта», чтобы не стать жертвой мошенников.
- Независимо от того, есть Вы, по Вашему мнению, виновником или потерпевшим в ДТП, в кратчайшие сроки сообщите страховую компанию, с которой Вы заключили договор международного страхования «Зеленая карта», о ДТП любыми коммуникационными средствами, согласованными со страховщиком.