ДТП закордоном – дуже неприємна пригода, неправильне поводження у якій може призвести до небажаних наслідків.

ДТП на за кордоном – це досить напружений випадок, який вимагає знання своїх прав та обов’язків під час дорожнього інциденту. У МСТБУ розповіли що слід робити, якщо втрапили у таку халепу.

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У разі ДТП за кордоном рекомендується: