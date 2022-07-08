ДТП закордоном – дуже неприємна пригода, неправильне поводження у якій може призвести до небажаних наслідків.
ДТП на за кордоном – це досить напружений випадок, який вимагає знання своїх прав та обов’язків під час дорожнього інциденту. У МСТБУ розповіли що слід робити, якщо втрапили у таку халепу.
Читайте також: Якщо ДТП вчинив найманий водій, хто несе відповідальність?
У разі ДТП за кордоном рекомендується:
- Викликати поліцію (не залишати місце ДТП до її приїзду) та, за необхідності, інші служби. Якщо внаслідок ДТП немає травмованих (загиблих) людей та/або значного пошкодження майна (у т.ч. транспортних засобів) учасників ДТП, то можливим є оформлення повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (Європротокол).
- Після вжиття заходів безпеки усіх учасників дорожнього руху, за технічної можливості: сфотографувати місце ДТП, пошкодження всіх транспортних засобів (іншого пошкодженого майна), зафіксувавши координати місця ДТП (дані геолокації) або зробити відеозапис із місця ДТП.
- Занотувати дані інших учасників ДТП: П.І.П. водія, його водійське посвідчення, контактний телефон, назву страхової компанії та номер полісу, записати інформацію про свідків та їх контактні дані.
- Не підписувати ніяких документів, зміст яких Вам незрозумілий, але якщо цього не уникнути, зазначте українською мовою, що Ви не розумієте змісту документу та мови якою він складений.
- Сфотографувати, за технічної можливості, усі документи, які були оформлені на місці ДТП (довідка поліції, Європротокол тощо).
- Якщо, на Вашу думку, Ви є винуватцем ДТП, надайте другому учаснику відомості про Ваш договір міжнародного страхування «Зелена картка».
- Якщо, на Вашу думку, Ви є потерпілим в ДТП, наполягайте, щоб винуватець надав Вам копію свого договору страхування (або інформацію про нього) та повідомив свого страховика про подію з місця ДТП по телефону.
- Якщо по ситуації очевидно, що Ви потерпілий - не надавайте нікому, крім працівників поліції, копії Вашого договору міжнародного страхування «Зелена картка», щоб не стати жертвою шахраїв.
- Незалежно від того, чи є Ви, на Вашу думку, винуватцем чи потерпілим в ДТП, у найкоротший термін повідомте страхову компанію, з якою Ви уклали договір міжнародного страхування «Зелена картка», про ДТП будь-якими комунікаційними засобами, погодженими із страховиком.