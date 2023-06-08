При затоплениях ездить на авто становится заметно труднее, из-за чего риск возникновения ДТП сильно увеличивается. Водителям нужно соблюдать основные правила вождения в непогоду, которые могут спасти жизнь.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, из-за чего было затоплено несколько населённых пунктов в регионе. Это также заметно усложняет условия для вождения авто для многих водителей. Какие правила следует соблюдать, чтобы защитить себя, рассказывает “Фокус”.

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Сначала нужно решить, следует ли отправляться в путь на автомобиле. Если уровень воды слишком высок, нужно выбрать другой вариант.

Если же путешествие жизненно необходимо, соблюдайте правила безопасного вождения во время затоплений.

прокладывайте маршрут, на котором сосредоточено как минимум потенциально опасных локаций;

объезжайте участки, где вы не уверены в глубине воды;

если вы переезжаете через затопленный участок, держитесь поближе к самой высокой части дороги;

избегайте резких разгонов и торможений, чтобы не создавать искусственные волны;

включите стеклоочистители на максимум для лучшей видимости дороги;

держите безопасную дистанцию перед другими автомобилями;

проверяйте состояние тормозной системы.

Что запрещено делать при затоплении?

При затоплении нельзя продолжать движение, если автомобиль начал работать со сбоями. Авто может полностью выйти из строя в самый неподходящий момент.

Также не проезжайте из-за встречных волн от других авто. Так вы рискуете повредить свой автомобиль.

Даже если вы спешите, не следует обгонять идущие впереди автомобили. При затоплениях видимость очень усложняется, из-за чего вы можете не заметить встречные автомобили.

Старайтесь не проезжать из-за глубоких затоплений. Вы не всегда сможете рассчитать глубину, с которой справится ваше авто.

Где нельзя парковаться при затоплениях?

Нельзя парковать автомобиль в низине во время наводнений. Также во время затоплений есть несколько правил правильной парковки. Следуйте им, чтобы ваш автомобиль не затопило.

Ни в коем случае не паркуйте автомобиль в низине. Вода, прежде всего, будет стекать именно туда.

Еще одним нежелательным местом для парковки есть водостоки. Их обычно ставят в местах, склонных к скоплению воды.

Если рядом расположены деревья, такое место также нежелательно для парковки. Поток воды может свергнуть их на автомобиль.

Пустая возвышенность является оптимальным местом для парковки. Там вероятность затопления авто минимальна.

Кстати як узнать автомобиль-утопленник

Что делать, если автомобиль затопило?

Даже если вы соблюдали все правила безопасного вождения, ваш автомобиль может затопить. Однако такое авто все еще можно спасти, если действовать правильно.

Следует запомнить, что после затопления нельзя запускать двигатель своего автомобиля. Это может привести к гидроудару.

Лучше всего доставить затопленный автомобиль в мастерскую на эвакуаторе. Если такая возможность отсутствует, вставьте автомобиль в безопасное место и снимите аккумулятор.