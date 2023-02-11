Коробка-автомат классического типа – во многом лучший вариант из всех автоматических трансмиссий. Но она же – одна из самых дорогих в ремонте. Между тем, часто водители сокращают век "автомата" исключительно своими действиями.

Классический гидромеханический “автомат” не только облегчает управление машиной, по сравнению с механикой он более бережно относится к двигателю и приводам трансмиссии. Но когда наступает необходимость ремонта, водителя ждут неприятные моменты ознакомления со счетами на работу и запчасти.

Автоматы последних поколений несколько сложнее моделей начала 2000-х. При этом они более чувствительны к нагрузкам.

Между тем, во время пользования машиной с "автоматом" мы часто делаем много такого, что ускоряет износ коробки. “Авто 24” предлагает подборку действий, которые, мягко говоря, не полезны для современной автоматической коробки передач классического типа.

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Предварительный прогрев

Мало у кого из водителей есть культура прогрева коробки-”автомата”, хотя в мороз это очень желательно. Между тем в холодном агрегате (до 50о – 90оС) преждевременно изнашиваются резиновые уплотнители гидроблока, сальники валов и клапаны. Чтобы прогреть агрегат в мороз, нужно включить селектор в положение D и в течение минуты-двух при заведенном двигателе удерживать машину тормозами на месте. Затем повторить то же в положении селектора R. Двигаться на непрогретой до рабочей температуры коробке нужно плавно, без энергичных ускорений.

Тяни-толкай

Торопясь при маневрах, водители нередко переключают режим D (движение вперед) на режим R (движение назад) или Р (парковка), когда автомобиль еще не остановился. Даже если машина едва катится, такие действия могут привести к ускоренному износу деталей коробки – сначала механизма блокировки вала, а затем и клапанов гидравлики, пострадавших от металлической стружки, попавшей в масло. Переключать селектор АКП нужно только когда машина стоит.

Автоматические коробки настолько сложны, что их часто ремонтируют не на СТО, а на специализированных предприятиях.

Режим Р

В положение Р (парковка) коробку лучше переводить только после того, как вы затянули стояночный тормоз. И так же выходить из P лучше до снятия с "ручника". Это особенно важно при стоянке на улице с крутым подъемом (спуском). Если игнорировать это правило, ждите последствий: преждевременный выход из строя режима Р, электрооборудования АКП, а если особенно "повезет", то стружка в масле (от поврежденной муфты блокировки) ускорит выход из строя других систем.

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"Гонки"

Современные АКП очень не любят динамичных разгонов в стиле кик-даун. Стираются и подгорают фрикционы, греется и деградирует рабочая жидкость, быстро стареют пластиковые детали, страдает механизм блокировки гидротрансформатора.

Буксировка и раскачка

Буксование в снегу и в грязи не любит любой "автомат", поскольку ему непросто выбрать правильную передачу в таких условиях, да и порядок охлаждения нарушается.

Буксование на машине с АКП следует избегать. Но если уж придется “раскачиваться”, переключать селектор с D на R и наоборот нужно через небольшую паузу.

Но все угрозы буксировки удваиваются, если водитель пытается использовать так называемую "раскачку". Этот прием, эффективный для выезда колес из лунки, подразумевает быструю, мгновенную смену режимов D и R. А это чрезмерно нагружает практически все системы АКП, причем настолько, что она может выйти из строя прямо на месте.

Буксир и на буксире

У автомобилей с "автоматом" особые отношения с буксировкой. Во-первых, они сами не любят ездить на тросе, поскольку коробка не получает должной смазки и греется со всеми нежелательными последствиями. И во-вторых, не все машины с АКП без последствий переносят работу в режиме тягача.

Даже если двигатель имеет большой запас мощности, буксировка прицепа или другой машины очень нагружает автоматическую коробку передач.

Сразу АКП при буксировке тяжелого прицепа не сломается, но во многих моделях некоторые ее составляющие резко состарятся, в первую очередь фрикционы. Поэтому прежде чем взять кого-нибудь на буксир, почитайте заводской мануал или посоветуйтесь с инженерами вашего дилерского центра – с какими оговорками это можно делать и стоит ли делать вообще.

Рекомендация "Авто 24"

За все приходится платить, и не только деньгами. За удобства при пользовании автоматической коробкой передач когда-то приходилось расплачиваться повышенным расходом топлива, а теперь – повышенной осторожностью при управлении. Если это вас немного напрягает, можно игнорировать все советы и просто приготовить деньги. И когда коробка "кончится", быстренько отвести ее в ремонт. Или вовремя продать машину, хотя это тоже в конце концов приведет к потере денег.

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