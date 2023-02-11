Коробка-“автомат” класичного типу – багато в чому найкращий варіант з усіх автоматичних трансмісій. Але вона ж – одна з найдорожчих у ремонті. Між тим, часто водії скорочують віку “автомату” виключно своїми діями.

Класичний гідромеханічний “автомат” не лише полегшує керування машиною, у порівнянні з “механікою” він більш бережно ставиться до двигуна та приводів трансмісії. Але коли настає потреба ремонту, на водія чекають неприємні моменти ознайомлення з рахунками на роботу та запчастини.

Автомати останніх поколінь дещо складніші за моделі початку 2000-х. При тому вони більш чутливі до навантажень.

Між тим, під час користування машиною з “автоматом” ми часто робимо багато такого, що прискорює зношування коробки. “Авто 24” пропонує добірку дій, які, м’яко кажучи, некорисні для сучасної автоматичної коробки передач класичного типу.

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Попередній прогрів

Мало в кого з водіїв є культура прогріву коробки-“автомату”, хоча в мороз це дуже бажано. Між тим, в холодному агрегаті (до 50о – 90оС) передчасно зношуються гумові ущільнювачі гідроблоку, сальники валів та клапани. Щоб прогріти агрегат в мороз, треба увімкнути селектор у положення D і протягом хвилини–двох при заведеному двигуні утримувати машину гальмами на місці. Потім повторити те саме у положенні селектору R. Рухатись на непрогрітій до робочої температури коробці треба плавно, без динамічних прискорень.

Тягни-штовхай

Поспішаючи при маневрах, водії нерідко перемикають режим D (рух вперед) на режим R (рух назад) або Р (парковка), коли автомобіль ще не зупинився. Навіть якщо машина ледве котиться, такі дії можуть призвести до прискореного зношування деталей коробки – спочатку механізму блокування вала, а потім і клапанів гідравліки, які постраждають від металевої стружки. Перемикати селектор АКП треба лише коли машина повністю зупинилась.

Автоматичні коробки передач настільки складні, що їх часто ремонтують не на СТО, а на спеціалізованих підприємствах.

Режим Р

В положення Р (паркування) коробку краще переводити лише після того, як ви затягнули стоянкове гальмо. І так само виходити з P краще до зняття з “ручника”. Це особливо важливо при стоянці на вулиці з великим підйомом (спуском). Якщо ігнорувати це правило, наслідками буде передчасний вихід з ладу режиму Р, а якщо особливо “пощастить”, то стружка у маслі (від пошкодженої муфти блокування) прискорить вихід з ладу інших систем.

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“Гонки”

Сучасні АКП дуже не люблять динамічні розгони в стилі кік-даун. Стираються та підгорають фрикціони, гріється та деградує робоча рідина, cтарішають пластикові деталі, страждає механізм блокування гідротрансформатора.

Буксування та розкачка

Буксування в снігу та в багні не любить будь-який “автомат”, оскільки йому непросто брати правильну передачу в таких умовах, та й умови охолодження порушуються.

Буксування на машині з АКП в будь-яких умовах слід уникати. Але якщо вже доведеться, перемикати селектор з D на R і навпаки потрібно через невелику паузу.

Але всі загрози буксування подвоюються, якщо водій намагається використовувати так звану “розкачку”. Цей ефективний для виїзду коліс з лунки прийом передбачає швидку, миттєву зміну режимів D та R. А це надмірно навантажує практично усі системи АКП, причому настільки, що вона може вийти з ладу просто на місці.

Буксир і на буксирі

У автомобілів з “автоматом” особливі стосунки з буксируванням. По-перше, вони не люблять їздити на тросі, оскільки коробка не отримує належного змащування та гріється з усіма небажаними наслідками. І по-друге, не всі машин з АКП без наслідків переносять роботу в режимі тягача.

Навіть якщо двигун має великий запас потужності, буксирування причепу або іншої машини дуже навантажує автоматичну коробку передач.

Відразу АКП при буксируванні важкого причепу не зламається, але у багатьох моделях деякі її складові різко постарішають, наприклад, у першу чергу фрикціони. Тому перш ніж взяти когось на буксир, почитайте заводський мануал або порадьтеся з інженерами вашого дилерського центру – з якими застереженнями це можна робити і чи варто робити взагалі.

Рекомендація “Авто 24”

За все доводиться платити, і не лише грошима. За зручності при користуванні автоматичною коробкою передач колись доводилось розплачуватись підвищеною витратою пального, а тепер – підвищеною обережністю при керуванні. Якщо це вас трохи напружує, можна ігнорувати всі поради і просто приготувати гроші. І коли коробка “закінчиться”, швиденько відвести її в ремонт. Або вчасно продати машину, хоча це теж врешті-решт призведе до втрати грошей.

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