Что делать с номерами при переоформлении авто через Дію

При заключении договора купли-продажи транспортного средства через приложение Дія номерные знаки не передаются на ответственное хранение в сервисные центры МВД. Это означает, что владелец самостоятельно решает, что делать с имеющимся номером: передать покупателю или уничтожить. Никаких дополнительных визитов в ТСЦ МВД в этом случае не требуется.

По данным ГСЦ МВД, с начала 2025 года через Дію было продано почти 185 тысяч транспортных средств. Около 25 тысяч из них получили новые номерные знаки серии DI, что составляет примерно 14 процентов от всех онлайн-сделок. Наибольшая доля приходится на легковые автомобили – более 19 тысяч комплектов номеров. Более 1300 новых знаков получили электромобили, более 4200 – мотоциклы, а 360 – мопеды.

Статистика свидетельствует, что большинство продавцов оставляет номерные знаки на транспортном средстве, который продает. В то же время у части автовладельцев возникает вопрос относительно дальнейших действий, если покупатель заказывает новые номера серии DI. Поскольку во время онлайн-перерегистрации номерные знаки не передаются на хранение в сервисный центр, владелец может их уничтожить самостоятельно, при условии что не планирует передавать их покупателю.

Использование номерных знаков, не закрепленных за конкретным транспортным средством, запрещено законодательством. В случае если владелец все же планирует сохранить имеющиеся номерные знаки на ответственном хранении, сделку купли-продажи следует заключать в территориальном сервисном центре МВД, а не через приложение Дія.

Онлайн-сделки в Дії доступны только физическим лицам. Процедура остается максимально простой. Продавец авторизуется в приложении, генерирует QR-код и передает его покупателю. Покупатель, оформляя заявку, должен выбрать один из вариантов обращения с номерными знаками – оставить старый комплект или заказать новый. В случае заказа нового номера доступны как платные, так и бесплатные комбинации. Покупатель также выбирает вид свидетельства о регистрации транспортного средства – электронное или изготовленное на пластиковом бланке – и указывает отделение Укрпочты для получения документов.

Доставка новых номерных знаков и свидетельства о регистрации осуществляется Укрпочтой в течение до десяти дней. Если покупатель выбирает только электронное свидетельство, пользоваться автомобилем можно сразу после его отображения в приложении Дія. Электронное свидетельство действует только на территории Украины.