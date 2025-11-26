Що робити з номерами при переоформленні авто через Дію

Під час укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу через застосунок Дія номерні знаки не передаються на відповідальне зберігання до сервісних центрів МВС. Це означає, що власник самостійно вирішує, що робити з наявним номером: передати покупцеві або знищити. Жодних додаткових візитів до ТСЦ МВС у цьому випадку не потрібно.

За даними ГСЦ МВС, з початку 2025 року через Дію було продано майже 185 тисяч транспортних засобів. Близько 25 тисяч з них отримали нові номерні знаки серії DI, що становить приблизно 14 відсотків від усіх онлайн-угод. Найбільша частка припадає на легкові автомобілі – понад 19 тисяч комплектів номерів. Понад 1300 нових знаків отримали електромобілі, понад 4200 – мотоцикли, а 360 – мопеди.

Статистика свідчить, що більшість продавців залишає номерні знаки на транспортному засобі, який продає. Водночас у частини автовласників виникає питання щодо подальших дій, якщо покупець замовляє нові номери серії DI. Оскільки під час онлайн-перереєстрації номерні знаки не передаються на зберігання до сервісного центру, власник може їх знищити самостійно, за умови що не планує передавати їх покупцеві.

Використання номерних знаків, не закріплених за конкретним транспортним засобом, заборонене законодавством. У разі якщо власник все ж планує зберегти наявні номерні знаки на відповідальному зберіганні, угоду купівлі-продажу слід укладати у територіальному сервісному центрі МВС, а не через застосунок Дія.

Онлайн-угоди в Дії доступні лише фізичним особам. Процедура залишається максимально простою. Продавець авторизується у застосунку, генерує QR-код і передає його покупцеві. Покупець, оформлюючи заявку, повинен обрати один із варіантів поводження з номерними знаками – залишити старий комплект або замовити новий. У разі замовлення нового номера доступні як платні, так і безкоштовні комбінації. Покупець також обирає вид свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – електронне чи виготовлене на пластиковому бланку – та вказує відділення Укрпошти для отримання документів.

Доставка нових номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію здійснюється Укрпоштою протягом до десяти днів. Якщо покупець обирає лише електронне свідоцтво, користуватися автомобілем можна одразу після його відображення у застосунку Дія. Електроне свідоцтво діє лише на території України.