Что делать с уничтоженным обстрелами автомобилем

Иногда транспортные средства теряют свою пригодность к эксплуатации из-за повреждения или уничтожения. Даже в таком состоянии автомобиль остается зарегистрированным за владельцем, пока его официально не снимут с учета.

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В такой ситуации возникает вопрос: как правильно снять транспорт с учета? В Главном сервисном центре МВД напоминают: в случае, если авто непригодно к эксплуатации, его можно бесплатно снять с государственной регистрации путем выбраковки.

Как выбраковать транспортное средство?

Для этого необходимо обратиться в любой территориально удобный сервисный центр МВД. Перед этим нужно зарегистрироваться для получения услуги. Предварительно записаться можно онлайн через сервис “Е-запись” или же через терминал в помещении сервисного центра МВД.

С собой нужно иметь:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства или ID-карту с выпиской о месте жительства;

справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

свидетельство о регистрации транспортного средства (если есть);

номерные знаки (если сохранились).

В случае утери свидетельства о регистрации или номерных знаков, необходимо предоставить документ (справку) от правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела или отказа в его возбуждении.

Если владелец не может обратиться лично, процедуру может осуществить его законный представитель при наличии нотариально заверенной доверенности.

Важно: выбраковка занимает один рабочий день с момента подачи полного пакета документов. Если транспорт находится в розыске или под арестом - услуга не предоставляется. Также стоит помнить, что после выбраковки восстановить регистрацию транспорта возможно только по решению суда.