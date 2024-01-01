Що робити зі знищеним обстрілами автомобілем

Іноді транспортні засоби втрачають свою придатність до експлуатації через пошкодження або знищення. Навіть у такому стані автівка залишається зареєстрованою за власником, допоки її офіційно не знімуть з обліку.

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У такій ситуації постає питання: як правильно зняти транспорт з обліку? У Головному сервісному центрі МВС нагадують: у випадку, якщо авто непридатне до експлуатації, його можна безкоштовно зняти з державної реєстрації шляхом вибракування.

Як вибракувати транспортний засіб?

Для цього необхідно звернутись до будь-якого територіально зручного сервісного центру МВС. Перед цим потрібно зареєструватися для отримання послуги. Попередньо записатися можна онлайн через сервіс “Е-запис” або ж через термінал у приміщенні сервісного центру МВС.

Із собою потрібно мати:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання або ID-картку з витягом про місце проживання;

довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (якщо є);

номерні знаки (якщо збереглись).

У разі втрати свідоцтва про реєстрацію або номерних знаків, необхідно надати документ (довідку) від правоохоронних органів щодо порушення кримінальної справи або відмови в її порушенні.

Якщо власник не може звернутись особисто, процедуру може здійснити його законний представник за наявності нотаріально посвідченої довіреності.

Важливо: вибракування займає один робочий день з моменту подання повного пакета документів. Якщо транспорт знаходиться в розшуку або під арештом — послуга не надається. Також варто пам’ятати, що після вибракування відновити реєстрацію транспорту можливо лише за рішенням суду.