Черговий законопроєкт про компенсацію знищених автівок внаслідок бойових дій зареєстровано у парламенті.

3 квітня 2024 року у Верховній раді України зареєстровано законопроєкт №11147 “Про компенсацію за пошкодження та знищення автомобільних транспортних засобів внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України”.

“Проект Закону спрямований на врегулювання питання виплати компенсації за пошкоджені або знищені транспортні засоби внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України”, - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

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Проєктом Закону пропонується запровадити надання компенсації за пошкоджені та знищені автомобільні транспортні засоби фізичним/юридичним особам та їхнім спадкоємцям/правонаступникам. Ним визначається спосіб отримання компенсації, врегульовується механізм подання і розгляду заяви про надання такої компенсації та визначаються джерела фінансування такої компенсації.

Вирішувати, чи буде надана компенсація за пошкоджене авто, буде спеціальна комісія. Їй треба буде надати список доказових документів. Заяву можна буде подати через “Дію”, нотаріуса чи ЦНАП. Якщо громадянин довів справжність втрати авто через бойові дії, йому виплатять компенсацію в грошових коштах. Її розмір буде вираховуватись за національними стандартами, методиками, іншими нормативноправовими актами, що встановлюють механізми оцінки автомобільних транспортних засобів. Після того, як власник отримає компенсацію, він перестає володіти цим авто.

Кошти для компенсації нардепи сподіваються отримати з майбутніх репарацій Російської Федерації. Тож колишній автовласник, який отримає компенсацію, підпише “договір про відступлення державі/територіальній громаді права вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків за пошкоджений/знищений автомобільний транспортний засіб, завданих внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, в обсязі отриманої компенсації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”.

Втім, чи набуде чинності цей законопроєкт – є великі сумніви, адже наразі український бюджет не має необхідних коштів для компенсацій такого роду. Окрім того, схожий законопроєкт вже був зареєстрований у лютому 2024 року.

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