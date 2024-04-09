Очередной законопроект о компенсации уничтоженных автомобилей в результате боевых действий зарегистрирован в парламенте.

3 апреля 2024 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №11147 "О компенсации за повреждение и уничтожение автомобильных транспортных средств в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации против Украины".

"Проект Закона направлен на урегулирование вопроса выплаты компенсации за поврежденные или уничтоженные транспортные средства в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – говорится в пояснительной записке к законопроекта.

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Проектом Закона предлагается ввести предоставление компенсации за поврежденные и уничтоженные автомобильные транспортные средства физическим/юридическим лицам и их наследникам/правопреемникам. Им определяется способ получения компенсации, регулируется механизм подачи и рассмотрения заявления о предоставлении такой компенсации и определяются источники финансирования такой компенсации.

Решать, будет ли предоставлена компенсация за поврежденное авто, будет специальная комиссия. Ей надо будет предоставить список доказательных документов. Заявление можно будет подать через "Дію", нотариуса или ЦНАП. Если гражданин доказал подлинность потери авто из-за боевых действий, ему выплатят компенсацию в денежных средствах. Ее размер будет высчитываться по национальным стандартам, методикам, другим нормативно-правовыми актам, устанавливающих механизмы оценки автомобильных транспортных средств. После того как владелец получит компенсацию, он перестает владеть этим авто.

Средства для компенсации нардепы надеются получить из будущих репараций Российской Федерации. Поэтому бывший автовладелец, который получит компенсацию, подпишет "договор об уступке государству/территориальной общине права требования к Российской Федерации по возмещению убытков за поврежденное/уничтоженное автомобильное транспортное средство, причиненных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, в объеме полученной компенсации в порядке”, установленном Кабмином.

Впрочем, вступит ли в силу этот законопроект – есть большие сомнения, ведь сейчас украинский бюджет не имеет необходимых средств для компенсаций такого рода. К тому же похожий законопроект уже был зарегистрирован в феврале 2024 года.

Напомним, что военнослужащих ВСУ освободили от обязанности компенсировать ущерб при ДТП.