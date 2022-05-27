Если военнослужащий не будет иметь страхового полиса и будет признан виновным в ДТП, компенсировать ущерб, нанесенный в результате аварии, будут за счет МСТБУ.

Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) приняло решение не взимать регрессы в судебном или досудебном порядке с воинских частей или военнослужащих ВСУ в случае, если они стали виновниками ДТП и при этом не имели полиса автогражданки.

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В таких случаях возмещение пострадавшим будет осуществлено из Фонда защиты потерпевших МТСБУ, который наполняется за счет других граждан, добросовестно покупающих страховые полисы.

Как сообщается в пресс-релизе МСТБУ, такая норма будет действовать на период военного положения и полгода после его окончания. Также прекращается принудительное взыскание средств с воинских частей или военнослужащих ВСУ по уже принятым судебным решениям о взыскании компенсаций по регрессным искам.

Как сообщалось, в 2021 году МТСБУ заплатило за водителей, которые стали виновниками ДТП, при этом не имея действующего полиса, 183 млн грн. Эти средства МСТБУ возвращает с помощью регрессных исков к виновникам ДТП.

Напомним, что согласно Закону Украины "Об ОСАГО" (ст. 38, пп.2.1), страховщики и МТСБУ имеют право на взыскания регрессной выплаты с виновника ДТП в таких случаях, если ДТП произошло по вине водителя авто, что не застраховал свою гражданско-правовую ответственность, который завладел автотранспортом с помощью противоправных действий или управляющего им в состоянии опьянения.