Якщо військовослужбовець не матиме страхового полісу і буде визнаний винним у ДТП, компенсувати шкоду, завдану у результаті аварії, будуть за рахунок МСТБУ.

Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ) прийняло рішення не стягувати регреси в судовому чи досудовому порядку з військових частин або військовослужбовців ЗСУ у разі, якщо вони стали винуватцями ДТП і при цьому не мали поліса автоцивілки.

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У таких випадках відшкодування постраждалим було здійснено із Фонду захисту потерпілих МТСБУ який наповнюється за рахунок інших громадян, які сумлінно купують страхові поліси.

Як повідомляється в прес-релізі МСТБУ, така норма діятиме на період воєнного стану та півроку після його закінчення. Також припиняється примусове стягнення коштів із військових частин або військовослужбовців ЗСУ за вже прийнятими судовими рішеннями щодо стягнення компенсацій за регресними позовами.

Як повідомлялося, у 2021 році МТСБУ заплатило за водіїв, які стали винуватцями ДТП, при цьому не маючи чинного полісу, 183 млн грн. Ці кошти МСТБУ повертає за допомогою регресних позовів до винуватців ДТП.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України "Про ОСЦПВ" (ст.38, пп.2.1), страховики та МТСБУ мають право на стягнення регресної виплати з винуватця ДТП у таких випадках, якщо ДТП сталося з вини водія авто, що не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, який заволодів автотранспортом за допомогою протиправних дій або керуючого ним у стані сп'яніння.