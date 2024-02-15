Украинские депутаты нашли оригинальное решение где взять средства на компенсацию за уничтоженные в результате боевых действий авто украинских граждан.

Проект закона №11001, регламентирующий выплату компенсации владельцу транспортного средства, что был поврежден или уничтожен в результате боевых действий, зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Читайте также: Уничтоженные войной автомобили Мощуна: фото

Депутаты предлагают выплачивать компенсации за счет "государства агрессора" и "соответствующих фондов на восстановление Украины". Дословно формулировка соответствующей статьи законопроекта сформулирована следующим образом:

Установить, что выплата компенсации владельцу транспортного средства, который поврежден или уничтожен в результате вооруженной агрессии против Украины, осуществляется за счет средств государства агрессора, а также средств, полученных из/от соответствующих фондов на восстановление Украины, в том числе международных, международной технической и/или возвратной или безвозвратной финансовой помощи, других источников, предусмотренных законодательством. Порядок определения и выплаты компенсации за поврежденное или уничтоженное транспортное средство в результате вооруженной агрессии против Украины, устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Также интересно: Что делать с уничтоженным войной авто: в сервисном центре МВД дали совет