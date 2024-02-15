Українські депутати знайшли оригінальне рішення, де взяти кошти на компенсацію за знищені внаслідок бойових дій авто українських громадян.

Проект закону №11001, який регламентує виплату компенсації власнику транспортного засобу, що був пошкоджений або знищений внаслідок бойових дій, зареєстрований на сайті Верховної Ради.

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Депутати пропонують виплачувати компенсації коштом «держави агресора» та «відповідних фондів на відновлення України». Дослівно формулювання відповідної статті законопроекту сформульовано наступним чином:

Установити, що виплата компенсації власнику транспортного засобу, який пошкоджено або знищено внаслідок збройної агресії проти України, здійснюється за рахунок коштів держави агресора, а також коштів, отриманих з/від відповідних фондів на відновлення України, у тому числі міжнародних, міжнародної технічної та/або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги, інших джерел, передбачених законодавством. Порядок визначення і виплати компенсації за пошкоджений або знищений транспортний засіб внаслідок збройної агресії проти України, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

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