Что делать водителю, если тахограф "сбился" в тревогу

Пока устройство неисправно или выдает что-то вроде А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, водитель должен внести на листок все данные вручную
Основанием для обращений стало мгновенное искажение данных в памяти тахографа. От воздействия активированных систем РЭБ меняются геолокация, дата, часовой пояс и другие параметры. Водители жалуются, что это ведет к недоразумениям во время рейса, в частности во время проверок органами контроля как в Украине, так и в странах ЕС.
Поэтому Минразвития громад разработало алгоритм порядка действий, предусмотренного принятыми нормативными документами.
Если водитель обнаруживает, что дата и время на распечатке не соответствуют фактическим данным, или указанное время пребывания за рулем имеет очевидные отклонения (например – "999h9"), он должен выполнить описанные ниже действия и внести соответствующие объяснения.
1. В соответствии со ст. 13 Приложения "Контрольное устройство" Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств (ЕСТР):
- Пока устройство является неисправным или функционирует неправильно, водитель обязан отметить на регистрационном листке или на прилагаемом листке (или карточке водителя) все данные, которые больше не регистрируются должным образом тахографом.
- Это включает: фамилия водителя, номер удостоверения или карточки, подпись, а также информацию о периодах времени, которые не были зафиксированы.
2. В соответствии с п. 3.2 Приказа МИУ №340 "Об утверждении Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей колесных транспортных средств":
- Сменный период управления водителя может быть увеличен сверх нормы в случае непредвиденных обстоятельств (техническая неисправность, задержки в движении, погодные условия, боевые действия, отсутствие мест стоянки и т.д.).
- Водитель должен указать на распечатке тахографа характер и причину обстоятельств не позднее, чем в момент прибытия к месту стоянки.
Соблюдение указанного порядка действий позволит избежать недоразумений во время проверок и подтвердить, что изменения в данных тахографа вызваны именно воздействием средств РЭБ.