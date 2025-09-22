Что делать водителю, если тахограф "сбился" в тревогу

Основанием для обращений стало мгновенное искажение данных в памяти тахографа. От воздействия активированных систем РЭБ меняются геолокация, дата, часовой пояс и другие параметры. Водители жалуются, что это ведет к недоразумениям во время рейса, в частности во время проверок органами контроля как в Украине, так и в странах ЕС.

Поэтому Минразвития громад разработало алгоритм порядка действий, предусмотренного принятыми нормативными документами.

Если водитель обнаруживает, что дата и время на распечатке не соответствуют фактическим данным, или указанное время пребывания за рулем имеет очевидные отклонения (например – "999h9"), он должен выполнить описанные ниже действия и внести соответствующие объяснения.

1. В соответствии со ст. 13 Приложения "Контрольное устройство" Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств (ЕСТР):

Пока устройство является неисправным или функционирует неправильно, водитель обязан отметить на регистрационном листке или на прилагаемом листке (или карточке водителя) все данные, которые больше не регистрируются должным образом тахографом.

Это включает: фамилия водителя, номер удостоверения или карточки, подпись, а также информацию о периодах времени, которые не были зафиксированы.

2. В соответствии с п. 3.2 Приказа МИУ №340 "Об утверждении Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей колесных транспортных средств":

Сменный период управления водителя может быть увеличен сверх нормы в случае непредвиденных обстоятельств (техническая неисправность, задержки в движении, погодные условия, боевые действия, отсутствие мест стоянки и т.д.).

Водитель должен указать на распечатке тахографа характер и причину обстоятельств не позднее, чем в момент прибытия к месту стоянки.

Соблюдение указанного порядка действий позволит избежать недоразумений во время проверок и подтвердить, что изменения в данных тахографа вызваны именно воздействием средств РЭБ.