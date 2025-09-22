Що робити водію, якщо тахограф "збився" в тривогу

Підставою для звернень стало миттєве спотворення даних у пам’яті тахографа. Від впливу активованих систем РЕБ змінюються геолокація, дата, часовий пояс та інші параметри. Водії скаржаться, що це веде до непорозумінь під час рейсу, зокрема під час перевірок органами контролю як в Україні, так і в країнах ЄС.

Відтак Мінрозвитку громад розробило алгоритм порядку дій, передбаченого чинними нормативними документами.

Якщо водій виявляє, що дата та час на роздруківці не відповідають фактичним даним, або зазначений час перебування за кермом має очевидні відхилення (наприклад – "999h9"), він повинен виконати описані нижче дії та внести відповідні пояснення.

1. Відповідно до ст. 13 Додатку «Контрольний пристрій» Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів (ЄУТР):

Поки пристрій є несправним або функціонує неправильно, водій зобов’язаний зазначити на реєстраційному листку або на доданому листку (чи картці водія) всі дані, які більше не реєструються належним чином тахографом.

Це включає: прізвище водія, номер посвідчення чи картки, підпис, а також інформацію щодо періодів часу, які не були зафіксовані.

2. Відповідно до п. 3.2 Наказу МІУ №340 «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів»:

Змінний період керування водія може бути збільшено понад норми у випадку непередбачуваних обставин (технічна несправність, затримки в русі, погодні умови, бойові дії, відсутність місць стоянки тощо).

Водій повинен зазначити на роздруківці тахографа характер і причину обставин не пізніше, ніж у момент прибуття до місця стоянки.

Дотримання зазначеного порядку дій дозволить уникнути непорозумінь під час перевірок і підтвердити, що зміни в даних тахографа спричинені саме впливом засобів РЕБ.