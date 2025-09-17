Поліція оштрафувала водія Porsche Cayenne за відсутність тахографа

Цей "автопоїзд" німецькі патрульні зупинили для огляду на узбіччі дороги біля стоянки Rottal-Ost на німецькій автомагістралі A3. До позашляховика був причеплений тривісний причіп, на якому перевозилися два автомобілі Volkswagen.

Водій автопоїзда постраждав через відсутність тахографа, повідомила на своїй ФБ-сторінці Поліція Нижньої Баварії (Polizei Niederbayern).

Зазвичай тахограф навіть для важких позашляховиків не потрібен. Але коли авто буксирує причіп та здійснює комерційні перевезення, то це вже підприємницька діяльність в сегменті вантажних перевезень.

Окрім тахографа, водій на Porsche з таким причепом повинен мати картку тахографа, що фіксує робочий час та режим відпочинку.

Фото: Polizei Niederbayern

Така законна вимога – дотримуватися перерви в роботі й мати час на відпочинок. Якщо тахограф і картка водія до тахографа відсутні, то це вже розцінюється як правопорушення.

В цьому ж випадку патрульні побачили низку правопорушень – "три в одному": немає тахографа, перевантажений причіп і перевантажений фаркоп. І 44-річний водій чорного Cayenne у Німеччині за це поплатився.

Поліція попросила водія пред'явити для перевірки тахограф і картку. Однак у власника Porsche не було такого пристрою. Далі з'ясувалася ціла низку невідповідностей.

По-перше, вантажність причепа була перевищена. По-друге, навантаження на головку фаркопа позашляховика також мало перевищення. Уже цього виявилося достатньо для заборони подальшого руху.

Водієві Porsche порекомендували пошукати інший позашляховик для причепа, що мав би тахограф та вищий індекс допустимої вантажності.

Щоправда, поради й рекомендації не звільнили кермувальника від штрафу. Якого розміру він був накладений, німецька поліція не уточнила.

Якщо це було б в Україні, то водієві такої машини патрульний міг би дорікнути хіба що за відсутність в посвідченні водія відповідної категорії, оскільки з фото видно, що максимальна маса причепа разом з двома автомобілями перевищує 750 кг. Й до того ж сумарна маса автопоїзда перевищує 3500 кг та й вісь тут не одна і не дві, що потребує відкритої категорії BE.