На легкий комерційний транспорт LCV необхідно встановити тахографи: коли саме

Допоки такі прилади фіксації часу роботи водіїв та їх відпочинку обов'язкові для великовантажних транспортних засобів. З середини літа наступного року комплектація тахографами буде неодмінною для усієї групи легкого комерційного транспорту – бортових машин, фургонів, мікроавтобусів.

Як пише з посиланням на IRU видання Trasporto Europa, очікується, що для переходу на новий ступінь контролю за режимом роботи й відпочинку на дорогах Європи буде переведено десь три мільйони транспортних засобів. Це потребує завчасної адаптації водіїв та компаній.

Зміни спрямовані на дотримання норм водіння та часу відпочинку, правил щодо відрядження водіїв з гарантією мінімальної заробітної плати в країнах перебування. Звісно, в пріоритеті вимог – встановлення на транспорт групи LCV розумних хронографів другого покоління.

Для роботи за новими вимогами підпадають водії як вантажівок, так і мікроавтобусів. Щоб запобігти операційному хаосу і ймовірним санкціям, Всесвітня асоціація автомобільного транспорту запустила план готовності впровадження нових норм.

"Наша мета – забезпечити, щоб водії та бізнес були не лише поінформовані, а й належним чином оснащені для дотримання правил. Йдеться про захист робочих місць, уникнення штрафних санкцій та забезпечення ефективності транскордонної логістики", – пояснила директор IRU в Європейському Союзі Ралука Маріан.

Найскладнішим випробуванням стане комплектація транспорту розумними тахографами останнього покоління. Досвід роботи з комерційним автотранспортом показав, що затримки з адаптацією в минулому вже викликали дефіцит пристроїв і нескінченні черги в авторизованих майстернях.

Без завчасної підготовки існує реальний ризик паралічу для фургонів та мікроавтобусів, що використовуються в транскордонному русі. Окрім того, існує ряд інших технічних перепон: більшості водіїв LCV ніколи не доводилося стикатися з правилами водіння та часу відпочинку.

Через це IRU наполягає на необхідності проведення просвітницьких програм та цільових навчальних курсів. Починаючи з нинішнього вересня, асоціація запустила план з онлайн-семінару за участю операторів та установ з усієї Європи. В ініціативі беруть участь представники Європейської комісії, Європейської адміністрації праці, спільноти контрольних органів (Corte), а також експерти національних та галузевих асоціацій.

План IRU тепер передбачає низку конкретних дій: навчальні семінари, орієнтовані на національні асоціації, які навчатимуть місцевих операторів. Також планується виробництво експлуатаційних посібників, буде відкрито постійний діалог з європейськими інституціями та органами контролю для забезпечення гармонізованого застосування нових правил.