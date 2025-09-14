На легкий коммерческий транспорт LCV необходимо установить тахографы: когда именно

Пока такие приборы фиксации времени работы водителей и их отдыха обязательны для большегрузных транспортных средств. С середины лета следующего года комплектация тахографами будет непременной для всей группы легкого коммерческого транспорта – бортовых машин, фургонов, микроавтобусов.

Как пишет со ссылкой на IRU издание Trasporto Europa, ожидается, что для перехода на новую степень контроля за режимом работы и отдыха на дорогах Европы будет переведено где-то три миллиона транспортных средств. Это требует заблаговременной адаптации водителей и компаний.

Изменения направлены на соблюдение норм вождения и времени отдыха, правил командировки водителей с гарантией минимальной заработной платы в странах пребывания. Конечно, в приоритете требований – установление на транспорт группы LCV умных хронографов второго поколения.

Для работы по новым требованиям подпадают водители как грузовиков, так и микроавтобусов. Чтобы предотвратить операционный хаос и вероятные санкции, Всемирная ассоциация автомобильного транспорта запустила план готовности внедрения новых норм.

"Наша цель – обеспечить, чтобы водители и бизнес были не только проинформированы, но и должным образом оснащены для соблюдения правил. Речь идет о защите рабочих мест, избежание штрафных санкций и обеспечения эффективности трансграничной логистики", – пояснила директор IRU в Европейском Союзе Ралука Мариан.

Самым сложным испытанием станет комплектация транспорта умными тахографами последнего поколения. Опыт работы с коммерческим автотранспортом показал, что задержки с адаптацией в прошлом уже вызывали дефицит устройств и бесконечные очереди в авторизованных мастерских.

Без заблаговременной подготовки существует реальный риск паралича для фургонов и микроавтобусов, используемых в трансграничном движении. Кроме того, существует ряд других технических препятствий: большинству водителей LCV никогда не приходилось сталкиваться с правилами вождения и времени отдыха.

Поэтому IRU настаивает на необходимости проведения просветительских программ и целевых учебных курсов. Начиная с нынешнего сентября, ассоциация запустила план по онлайн-семинару с участием операторов и учреждений со всей Европы. В инициативе принимают участие представители Европейской комиссии, Европейской администрации труда, сообщества контрольных органов (Corte), а также эксперты национальных и отраслевых ассоциаций.

План IRU теперь предусматривает ряд конкретных действий: учебные семинары, ориентированные на национальные ассоциации, которые будут обучать местных операторов. Также планируется производство эксплуатационных пособий, будет открыт постоянный диалог с европейскими институтами и органами контроля для обеспечения гармонизированного применения новых правил.