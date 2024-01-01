Чи потрібні нові тахографи для українських перевізників з початку 2025 року

До кінця 2024 року поточного року вантажні транспортні засоби, що зареєстровані в країнах Євросоюзу до 21 серпня 2023 року та здійснюють міжнародні перевезення в ЄС, повинні бути обладнані інтелектуальними тахографами другого покоління (Smart Tacho 2).

"Відповідно до законодавства ЄС (Пакета мобільності) вимога щодо заміни тахографів на нове покоління SMART-1 та SMART- 2 з певними встановленими термінами стосується європейських транспортних компаній", – повідомляє на своїй сторінці в Telegram-каналі АсМАП України.

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Перевізники третіх країн, в тому числі України, керуються ЄУТР (Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення). До того документу "не внесено змін щодо вимоги обладнання транспортних засобів такими тахографами, як це було під час введення у 2010 році цифрових тахографів на заміну аналогових", – впевнені в АСМАП.

Водночас деякі польські посадовці вважають, що вантажні автомобілі третіх країн повинні мати такі ж тахографи, як і європейські транспортні компанії, хоча така норма в жодному документі не прописана. І це вже створює конфліктну ситуацію, оскільки контролюючі органи Польщі можуть вживати каральні фінансові санкції до перевізників з українською реєстрацією.

У Польщі за роботу на старому тахографі та ігноруванням нового приладу обліку робочого часу та відпочинку водія українського перевізника можуть оштрафувати на 10 000 злотих, що у конвертації відповідає сумі в 100 000 гривень.

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Однак це тільки половина фіскальних заходів до перевізника. За відсутності тахографа нового зразка транспортна інспекція має право у ході з’ясування такого факту заборонити подальший рух вантажівки. Автомобіль виводиться на спеціальний майданчик без надання резервного тягача.